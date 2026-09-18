Defense Stocks Fall Out Of Favor. Polymarket Might Have The Answer As To Why The S&P Aerospace & Defense Select Industry Index is little changed year to date, despite conflicts across Eurasia and expectations that a coming rearmament cycle will substantially boost missile and bomb production.
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