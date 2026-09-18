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Zero Hedge

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Defense Stocks Fall Out Of Favor. Polymarket Might Have The Answer As To Why

Defense Stocks Fall Out Of Favor. Polymarket Might Have The Answer As To Why

Defense Stocks Fall Out Of Favor. Polymarket Might Have The Answer As To Why The S&P Aerospace & Defense Select Industry Index is little changed year to date, despite conflicts across Eurasia and expectations that a coming rearmament cycle will substantially boost missile and bomb production.

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