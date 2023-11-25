Обиделся на мясо: за что бывший нападающий "Спартака" Майоров раскритиковал Медведева

Рассказываем, почему бывший нападающий "Спартака" Майоров раскритиковал президента СКА Медведева.Бывший нападающий "Спартака" и двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров выразил свое несогласие с высказыванием главы совета директоров "СКА" Александра Медведева после победы над московской командой.