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Обиделся на мясо: за что бывший нападающий "Спартака" Майоров раскритиковал Медведева

Обиделся на мясо: за что бывший нападающий "Спартака" Майоров раскритиковал Медведева

Рассказываем, почему бывший нападающий "Спартака" Майоров раскритиковал президента СКА Медведева.Бывший нападающий "Спартака" и двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров выразил свое несогласие с высказыванием главы совета директоров "СКА" Александра Медведева после победы над московской командой.

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