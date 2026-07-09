Давление на Москву через поддержку ударов по НПЗ стало новой тактикой Трампа

Почему Трамп внезапно поддержал удары по российским НПЗ? Что на самом деле стоит за громкими обещаниями Вашингтона Киеву? Когда Украина сможет получить ракеты к Patriot по новой лицензии? И какую игру ведёт Трамп накануне разговора с Путиным? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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