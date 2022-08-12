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Швентек проиграла 3 из 6 матчей после серии из 37 побед. Хаддад Майя прервала ее серию из 20 побед на харде

В третьем круге турнира в Торонто 24-я ракетка мира Беатрис Хаддад Майя обыграла №1 Игу Швентек – 6:4, 3:6, 7:5.

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