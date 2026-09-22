Астрономы впервые зафиксировали радиосигналы, исходящие от экзопланеты

«Хотя радиовсплески авроральной природы наблюдаются у планет Солнечной системы и некоторых ультрахолодных карликов, ранее не удавалось однозначно связать зафиксированный радиосигнал именно с экзопланетой, а не с ее родительской звездой, — говорится в статье.
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