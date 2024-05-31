Кристиан Хорнер: «Чтобы гонка в Монако просуществовала еще 70 лет, нужны какие-то эволюционные изменения трассы»

Хорнер признал необходимость изменения трассы Гран-при Монако. Руководитель «Ред Булл» считает, что для сохранения актуальности трассу в Монте-Карло нужно изменить, чтобы у пилотов появились хоть какие-то возможности для обгонов по ходу гонки.
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