Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев считает, что поскольку Россия быстрыми темпами заполняется выходцами из бывших союзных республик, это становится уже большой проблемой.
В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию
Комментарии
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Зоя Копань
Господи да это все бла, бла! Пока будут обсуждать они все переедут к нам, высосут все льготы а потом можно и отправлять семьи назад на историческую! А наше население вкладывает огромные средства на помощь СВО, на лекарства больным детям, а они видите говорят что очень большие нюансы, чтобы ввести визовый режим!
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1 час.
Зоя Копань
Я думаю что Путин не просто так встречался с Кимом, обсудили и мигрантов, (конечно они не только это обсудили), вот это было бы для нас, по крайней мере для Дальнего Востока благо, их выпускают без семей (чтобы не смылись, они там все посчитаны), может они и вытеснят из нашего края и таджиков и узбеков, они спокойные и трудолюбивые!
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1 час.
Юрий Кушнарев
дошло до дебилов? Впрочем, там столько лоббистов-предателей,что они эту тему будут мусолить пока последний азиат не переедет в Россию
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52 мин.
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