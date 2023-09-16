В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию

Господи да это все бла, бла! Пока будут обсуждать они все переедут к нам, высосут все льготы а потом можно и отправлять семьи назад на историческую! А наше население вкладывает огромные средства на помощь СВО, на лекарства больным детям, а они видите говорят что очень большие нюансы, чтобы ввести визовый режим!

Зоя Копань

Я думаю что Путин не просто так встречался с Кимом, обсудили и мигрантов, (конечно они не только это обсудили), вот это было бы для нас, по крайней мере для Дальнего Востока благо, их выпускают без семей (чтобы не смылись, они там все посчитаны), может они и вытеснят из нашего края и таджиков и узбеков, они спокойные и трудолюбивые!