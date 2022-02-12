Видео: Заброшенные особняки, которые можно купить и превратить в роскошные жилища

Видео: Заброшенные особняки, которые можно купить и превратить в роскошные жилища

Население планеты растет с каждым годом, а вместе с ним увеличивается спрос на жилье. Хорошие предложения на рынке недвижимости разлетаются как горячие пирожки.

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