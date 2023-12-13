Алексей Ливенцов: Настольный теннис жив, доступен и интересен, играть можно в любом возрасте

Настольный теннис. Такой популярный вид спорта в мире, и такой обделенный вниманием в России. В свое время в Советском Союзе на развитие настольного тенниса влияла не только китайская манера игры, но и европейская школа, а изюминку в него добавляла обширная география соревнований на территории СССР: давние традиции имели республики Прибалтики, Средней Азии, Белорусия и недружественная […].