«Пасха, День Победы, 100 дней власти Трампа»: политолог назвал три возможные даты окончания СВО

Политолог предположил, когда может закончиться противостояние России и Украины. Директор Украинского института политики Руслан Бортник сделал прогноз в эфире своего Youtube-канала о том, к какой дате может быть заключено перемирие в российско-украинском конфликте.
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