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Daily Mail: Исламабад отказался забирать осуждённого насильника, Британия пригрозила отзывом помощи

Daily Mail: Исламабад отказался забирать осуждённого насильника, Британия пригрозила отзывом помощи

Бри­тан­ские оппо­зи­ци­он­ные пар­тии при­зва­ли немед­лен­но замо­ро­зить финан­со­вую помощь и выда­чу виз Паки­ста­ну после того, как Исла­ма­бад кате­го­ри­че­ски отка­зал­ся при­ни­мать депор­ти­ро­ван­но­го гла­ва­ря бан­ды педо­фи­лов.

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