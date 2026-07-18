Daily Mail: Исламабад отказался забирать осуждённого насильника, Британия пригрозила отзывом помощи

Британские оппозиционные партии призвали немедленно заморозить финансовую помощь и выдачу виз Пакистану после того, как Исламабад категорически отказался принимать депортированного главаря банды педофилов.
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