Болельщик выбежал на поле в матче «Челси» — «Ньюкасл»

Полиция Лондона расследует инцидент с выбежавшим на поле болельщиком , сообщает Чемпионат.com. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил своё мнение относительно инцидента и отметил, что он разочарован происшествием и считает, что такие действия могут представлять угрозу для игроков.