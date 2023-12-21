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Болельщик выбежал на поле в матче «Челси» — «Ньюкасл»

Болельщик выбежал на поле в матче «Челси» — «Ньюкасл»

Полиция Лондона расследует инцидент с выбежавшим на поле болельщиком  , сообщает Чемпионат.com. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил своё мнение относительно инцидента и отметил, что он разочарован происшествием и считает, что такие действия могут представлять угрозу для игроков.

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