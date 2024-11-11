В Петербурге проводят проверку после смерти школьницы на заводе «Красный треугольник»

Ведётся работа с очевидцами Следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней в Адмиралтейском районе: по факту обнаружения тела 16-летней девушки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили сегодня в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.