В Петербурге проводят проверку после смерти школьницы на заводе «Красный треугольник»

Ведётся работа с очевидцами Следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней в Адмиралтейском районе: по факту обнаружения тела 16-летней девушки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили сегодня в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.
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