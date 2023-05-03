Минобороны показало, как истребитель Су-35 уничтожил самолёт ВСУ в зоне спецоперации

Военное ведомство распространило кадры, сделанные в местах проведения СВО. На них видно, как по украинскому самолёту наносится точный ударМинистерство обороны России на своих официальных ресурсах разместило ролик, на котором показана работа Су-35.
Военное ведомство распространило кадры, сделанные в местах проведения СВО. На них видно, как по украинскому самолёту наносится точный ударМинистерство обороны России на своих официальных ресурсах разместило ролик, на котором показана работа Су-35.
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