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Пронедра

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Трагедия в Непале. Страшное наводнение смыло десятки домов с людьми

Трагедия в Непале. Страшное наводнение смыло десятки домов с людьми

Непал вновь оказался во власти разрушительной стихии. В горном округе Горкха на западе страны внезапный паводок превратил спокойные горные долины в зону бедствия: вода, грязь и камни с огромной силой обрушились на населенные пункты, уничтожая дома, мосты и объекты инфраструктуры.

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