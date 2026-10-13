Трагедия в Непале. Страшное наводнение смыло десятки домов с людьми

Непал вновь оказался во власти разрушительной стихии. В горном округе Горкха на западе страны внезапный паводок превратил спокойные горные долины в зону бедствия: вода, грязь и камни с огромной силой обрушились на населенные пункты, уничтожая дома, мосты и объекты инфраструктуры.
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