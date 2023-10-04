Многополярная волна Александр Дугин Сейчас как никогда актуален мониторинг многополярности. Именно через призму подъёма многополярности и упадка однополярности и стоит интерпретировать основные мировые события.
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