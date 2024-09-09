Театр абсурда
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Театр абсурда

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Удобненький Марксизм

Удобненький Марксизм

Граждане, если со мной что, - считайте меня коммунистом! Почему? А длительное общение с местными марксистами помогло, товарищи, осознать мне, что согласен с ними даже больше чем полностью.

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