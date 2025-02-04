Работодателя оштрафовали за устройство экс-госслужащего в Братске

Прокуратура Братска провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции и выявила нарушения при заключении трудового договора с бывшим служащим контрольно-счетной палаты региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
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