Полиция Эквадора задержала напавших на студию телеканала TC Televisión

Эквадорские правоохранители заявили о задержании участников нападения на студию телеканала TC Televisión - полиция«В результате операции на телеканале TC в Гуаякиле нашим полицейским подразделениям удалось задержать несколько лиц и собрать вещественные доказательства, связанные с преступлением», — говорится в сообщении, обнародованном в соцсети X*.