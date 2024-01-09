Полиция Эквадора задержала напавших на студию телеканала TC Televisión

Эквадорские правоохранители заявили о задержании участников нападения на студию телеканала TC Televisión - полиция«В результате операции на телеканале TC в Гуаякиле нашим полицейским подразделениям удалось задержать несколько лиц и собрать вещественные доказательства, связанные с преступлением», — говорится в сообщении, обнародованном в соцсети X*.
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