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Войтенко сделал дерзкий выпад в адрес участников "Танців з зірками": "Я могу лучше!"

Войтенко сделал дерзкий выпад в адрес участников "Танців з зірками": "Я могу лучше!"

Известный украинский актер Константин Войтенко сделал дерзкий выпад в адрес участников шоу "Танці з зірками" и рассказал, кого видит конкурентом на проекте.

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