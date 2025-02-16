Венгрия бы отреагировала – Орбан высказался о подрывах «Северных потоков» Татьяна АрестоваПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение о различии в реакции на подрыв газопроводов «Северный поток».
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