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«Русофобские настроения Гашека победили его разум. Он пытается их навязать всему миру». Депутат Свищев о высказываниях экс-вратаря

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что русофобские настроения Доминика Гашека победили его разум. «С Гашеком в последнее время что-то случилось.

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