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Прокуратура внесет протест из-за нарушений при отставке главы Пителинского района Гаврилова

Прокуратура внесет протест из-за нарушений при отставке главы Пителинского района Гаврилова

Напомним, в райцентре Пителино Рязанской области возникла резонансная ситуация. 19 мая на заседании районной думы депутаты девятью голосами против шести проголосовали за то, чтобы не продлевать пятилетний контракт с главой района Андреем Гавриловым.

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