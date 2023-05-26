Прокуратура внесет протест из-за нарушений при отставке главы Пителинского района Гаврилова

Напомним, в райцентре Пителино Рязанской области возникла резонансная ситуация. 19 мая на заседании районной думы депутаты девятью голосами против шести проголосовали за то, чтобы не продлевать пятилетний контракт с главой района Андреем Гавриловым.
Напомним, в райцентре Пителино Рязанской области возникла резонансная ситуация. 19 мая на заседании районной думы депутаты девятью голосами против шести проголосовали за то, чтобы не продлевать пятилетний контракт с главой района Андреем Гавриловым.
Свежие комментарии