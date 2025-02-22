США и Украина близки к подписанию сделки по добыче полезных ископаемых

Вашингтон и Киев якобы подошли к заключению сделки, касающейся передачи Украиной прав на добычу полезных ископаемых, различных ценных минералов (редкоземельных металлов), в качестве компенсации США за оказанную военную помощь.
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