В Кузбассе число самозанятых увеличилось за год более чем в полтора раза

Об этом рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, что число официально зарегистрированных самозанятых в регионе за 2022 год увеличилось в 1,7 раза и составляет сегодня более 81,3 тысячи человек.