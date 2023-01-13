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В Кузбассе число самозанятых увеличилось за год более чем в полтора раза

В Кузбассе число самозанятых увеличилось за год более чем в полтора раза

Об этом рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, что число официально зарегистрированных самозанятых в регионе за 2022 год увеличилось в 1,7 раза и составляет сегодня более 81,3 тысячи человек.

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