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Аргументы и Факты

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Axios: у Хегсета возникла паранойя из-за Дрисколла и Вэнса

Axios: у Хегсета возникла паранойя из-за Дрисколла и Вэнса

У главы Пентагона Пита Хегсета возникли «подозрения и паранойя», вызванные хорошим отношением к нему со стороны подавшего в отставку министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла и вице-президента Джей Ди Вэнса, пишет Axios, ссылаясь на американских чиновников.

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