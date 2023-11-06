Тренер «Монако» Хюттер: «Головин незауряден. Великолепный созидатель с очень хорошей правой ногой»

Вчера россиянин забил гол и сделал результативную передачу в матче Лиги 1 с «Брестом» (2:0). «Это его пятый гол в сезоне, он забил после великолепной атаки! Головин незауряден, он может бегать все 90 минут без остановки, сейчас он действительно в отличной форме.