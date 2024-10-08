США не могут подтвердить данные WSJ об участии Бута в торговле оружием

В Белом доме не могут подтвердить достоверность статьи американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут якобы ведет оружейный бизнес и пытается продать стрелковое оружие йеменским хуситам.
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