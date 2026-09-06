Телеканалы Японии: ключевые министры сохранят посты после перестановок

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует перестановки в правительстве в этом месяце. Однако ключевые министры, включая Тосимицу Мотэги и Синдзиро Коидзуми, сохранят свои посты.
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