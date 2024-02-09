Альбина Джанабаева попала в черный список артистов

Певица Альбина Джанабаева по слухам, может остаться без работы. В конце прошлого года несколько российских артистов оказались в неблагоприятной ситуации, они лишились возможности появляться на телевидении и давать концерты по всей стране.
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