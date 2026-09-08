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Путин заявил Ким Чен Ыну о намерении укреплять партнерство с КНДР

Путин заявил Ким Чен Ыну о намерении укреплять партнерство с КНДР

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю годовщины образования рeспублики заявил о дальнейшем упрочении партнерских отношений между Москвой и Пхеньяном .

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