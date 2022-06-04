АВТОВАЗ перезапускает производство Lada Granta

На АВТОВАЗе идет подготовка к возобновлению сборки автомобилей семейства Lada Granta. Как пишет ТАСС, работа штамповочного производства, а также производства двигателей и шасси уже возобновлена, а сборочный конвейер планируется запустить 8 июня.