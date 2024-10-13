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Германия больше не отправит оружие Украине. Bild: "Передача завершена"

Германия больше не отправит оружие Украине. Bild: "Передача завершена"

Поставки тяжёлой военной техники из Германии на Украину прекратятся. Об этом сообщило издание Bild. "Передача завершена", - утверждается в статье.

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