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Царьград

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«Недолго ему осталось»: в Госдуме предрекли крах Зеленского и договора Киева с Канадой

«Недолго ему осталось»: в Госдуме предрекли крах Зеленского и договора Киева с Канадой

Соглашение Украины и Канады не переживёт Зеленского, считает депутат Чепа.Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал подписание Декларации о столетнем партнёрстве между Украиной и Канадой.

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