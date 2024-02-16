В Севастополе возобновили движение катеров между Радиогоркой и Артбухтой

В Севастополе возобновили движение катеров между Михайловской батареей и Артиллерийской бухтой. Как уже сообщал «Новый День», пассажирскую линию «Артиллерийская бухта – Радиогорка» закрыли еще в начале ноября после сильного шторма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии