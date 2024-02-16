РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    пока дворцы строили да баб щупали...Бизнес на крови: ...
  • Evgenija Palette
    И здесь "попустительство чиновников Смольного"... Да. ТЕ ЕЩЕ АВГИЕВЫ КОНЮШНИ В РОССИИ РАЗВЕЛИ...Бизнес на крови: ...
  • Svetlana Kuzmina
    Пусть эти европейские шавки лают сколько угодно. Собака лает - караван идёт.В российском МИДе...

В Севастополе возобновили движение катеров между Радиогоркой и Артбухтой

В Севастополе возобновили движение катеров между Радиогоркой и Артбухтой

В Севастополе возобновили движение катеров между Михайловской батареей и Артиллерийской бухтой. Как уже сообщал «Новый День», пассажирскую линию «Артиллерийская бухта – Радиогорка» закрыли еще в начале ноября после сильного шторма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх