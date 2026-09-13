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Газета.ру

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В Новосибирске спасатели вызволили с балкона женщину, которую запер кот

В Новосибирске спасатели вызволили с балкона женщину, которую запер кот

В Новосибирске спасатели вызволили с балкона квартиры женщину, которую запер кот породы мейн-кун. Об этом сообщила МКУ «Служба аварийно-спасательных работ» города в соцсети «ВКонтакте».

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