⚡️ Над Черным морем уничтожили шесть беспилотников «Громкие звуки, которые было слышно в городе — это работа наших военных.
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⚡️ Над Черным морем уничтожили шесть беспилотников «Громкие звуки, которые было слышно в городе — это работа наших военных.