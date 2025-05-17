ABC News: в США 10 человек сбежали из тюрьмы через дырку в туалете

В Новом Орлеане 10 заключенных сбежали из тюрьмы через отверстие, которое они проделали в туалете. Среди беглецов есть лица, ожидавшие суда по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщает ABC News.
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