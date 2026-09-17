Angela Hartnett serves diners a school lunch reality check

The School Food Project and BBH London have recruited chef Angela Hartnett to front a fake restaurant serving unsuspecting diners real school meals, turning the state of school food into an experiential marketing campaign aimed squarely at parents.
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