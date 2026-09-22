Antiquity: археологи нашли крупнейший в Европе склад железа

Рабочие случайно подняли со дна Дуная клад из 500 железных слитков возрастом 2200 лет. Как выяснили археологи Инсбрукского университета в Австрии, изучающие находку, это самая крупная партия доисторического металла в Европе.
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