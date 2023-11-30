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Захарова сочла "глупостью русофобов" запрет Болгарией ее пролета над страной

Захарова сочла "глупостью русофобов" запрет Болгарией ее пролета над страной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала действия властей Болгарии, которая запретила российскому самолету, в котором находилась дипломат, пролететь над территорией этой европейской страны.

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