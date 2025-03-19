Россия и США договорились о прекращении ударов по энергетике: главное за сутки

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. США начали подготовку деталей перемирия на Украине в Джидде, армия России отразила попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область, в Госдуму внесут законопроект о пособии взрослым детям погибших бойцов СВО.
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