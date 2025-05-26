Фон дер Ляйен поговорила с Трампом по телефону о пошлинах

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила по телефону с президентом США Дональдом Трампом возможность отмены 50-процентных пошлин на товары из ЕС, однако ей удалось договориться только об отсрочке их введения до 9 июля.
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