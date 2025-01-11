Разработчики MMO Pioner показали видео мирового босса под названием MISH-A PT2 Разра...

Разработчики MMO Pioner показали видео мирового босса под названием MISH-A PT2Разработчики MMOFPS Pioner из отечественной студии GFA Games продемонстрировали видео одного из противников, с которым вам придется встретиться в игре – мирового босса медведя MISH-A PT2.
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