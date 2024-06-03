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Бенн про 1:2 от «Эдмонтона»: «Можно сказать, что «Даллас» провел лучший матч в серии. Но сложилось не в нашу пользу»

«Даллас» уступил «Ойлерс» со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции. В шестом матче «Старс» проиграли 1:2.

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