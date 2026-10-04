Бунты студентов во Франции сменило антиукраинское шествие. Париж "разгорается" перед неизбежным

Бунты студентов во Франции сменило антиукраинское шествие. Париж всё больше "разгорается" перед неизбежным: уходом Эммануэля Макрона и вступлением на пост президента более правого политика.
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Когда уже Макрон уберется к черту? Вот когда плохо, то время тянется до ужаса до-оолго....
Не смогут продолжать в прежних объёмах, совсем не значит что откажутся поддерживать.
Ле Пен в 2024-2025 годах и та, что потенциально МОЖЕТ стать президентом лягушатников, то есть даже уже сейчас, когда она только КАНДИДАТ, совершенно разные люди.
Ей до Де Голля, который вывел страну из НАТО, как мне до созвездия Скорпиона!
Могу поспорить, если есть желающие!
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