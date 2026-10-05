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Рязанские новости

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Рязанская скорая подвела итоги недели: 3414 вызовов

Рязанская скорая подвела итоги недели: 3414 вызовов

За минувшую неделю рязанская скорая приняла 3414 вызовов.С 28 сентября по 4 октября, диспетчеры областной станции скорой помощи приняли 3414 вызовов.

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