Власти Индии отключили интернет в центре Дели

Правительство Индии распорядилось отключить мобильный интернет в центральных районах Дели, включая территорию вокруг места проведения молодежных протестов в районе Джантар-Мантар сообщили Reuters два источника.
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