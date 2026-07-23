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Власти Индии отключили интернет в центре Дели

Правительство Индии распорядилось отключить мобильный интернет в центральных районах Дели, включая территорию вокруг места проведения молодежных протестов в районе Джантар-Мантар сообщили Reuters два источника.

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