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36-летний Нойер не думает завершать карьеру из-за травмы. Он хочет поехать на Евро-2024 и быть основным в «Баварии»

36-летний Нойер не думает завершать карьеру из-за травмы. Он хочет поехать на Евро-2024 и быть основным в «Баварии»

Мануэль Нойер не думает о завершении карьеры. 36-летний вратарь «Баварии» и сборной Германии сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона.

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