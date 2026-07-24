В Орловской области раскрыта группа наркосбытчиков

В Орловской области полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы. Четверо жителей Мценского района подозреваются в покушении на масштабный сбыт запрещенных веществ на территории региона.
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