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Орловские новости

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В Орловской области раскрыта группа наркосбытчиков

В Орловской области раскрыта группа наркосбытчиков

В Орловской области полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы. Четверо жителей Мценского района подозреваются в покушении на масштабный сбыт запрещенных веществ на территории региона.

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